Fortnite: Ninja rivela i motivi per cui non diventerà mai un pro player di Fortnite

Uno dei migliori streamer e giocatori di Fortnite al mondo, Tyler "Ninja" Blevins, ha rivelato al pubblico che proprio non se la sente di tornare a diventare un giocatore professionista.

Il suo ragionamento è dovuto in parte ai suoi molti impegni, che ritiene non gli concedano abbastanza tempo per concentrarsi sulla pratica. "Ho messo troppi contenuti per concentrarmi sul gioco competitivo", ha ammesso. "Dovrei ridurre le mie ore di streaming almeno della metà e allenarmi il doppio di quanto faccio normalmente."

Allo stesso modo ha espresso la preoccupazione che avrebbe dovuto passare più tempo lontano da sua moglie e dalla sua famiglia - un problema già ampiamente affrontato in passato. "Trascorrevo così tanto tempo viaggiando per eventi e lontano da mia moglie e dalla mia famiglia, quando ho già così tante attività ed eventi che farò per sponsor e partner", ha aggiunto.

Ninja conosce anche il prezzo che il viaggiare costantemente potrebbe avere sul suo canale Twitch. Lo streamer ha perso oltre 40.000 abbonati sul suo canale Twitch dopo aver “perso” due giorni, durante i quali ha partecipato al Celebrity Pro Am di Epic Games. Sebbene questo non abbia impattato sul suo percorso, ha però fatto riflettere il ragazzo che non sembra minimamente disposto a rischiare di perdere abbonati o follower a favore dei concorrenti che possono streammare a tempo pieno.

Ninja, comunque, continua a dominare le classifiche di Twitch, attualmente con circa 11 milioni di follower e oltre 64.000 abbonati. Sarebbe ovviamente un pazzo a smettere o anche solo a trascurare il proprio canale.