Fortnite: Ninja si è reso protagonista di una giocata con il rampino degna di Spider-Man

L'aggiornamento 5.40 di Fortnite pubblicato giovedì scorso, tra le tante cose, ha introdotto in Fortnite Battaglia Reale il Rampino. Mentre la maggior parte dei giocatori sta ancora cercando di padroneggiarlo, qualcuno ci è già ampiamente riuscito: parliamo di Ninja, che si è reso protagonista di una giocata che renderebbe fiero persino Spider-Man.

Come potete vedere nella clip allegata in fondo a questa notizia, il noto streamer ha conquistato la Vittoria Reale in un modo altamente spettacolare. È stato in grado di piombare addosso al suo ultimo avversario, che si allontanava a grande velocità con il deltaplano, sparando e agganciando la corda del rampino per ben 5 volte consecutive (le prime 4 agli alberi e infine al suolo). A quel punto, il malcapitato non ha potuto fare niente: Ninja lo ha eliminato con un rapido cambio d'arma senza subire neppure un punto di danno, conquistando la meritata vittoria.

Prevedibilmente, la giocata ha esaltato i suoi fan e ora i paragoni con Spider-Man (approdato su PS4 giusto 2 giorni fa) si sprecano. Voi invece? Siete già riusciti a padroneggiare il rampino? Ricordiamo che in Fortnite Battaglia Reale è disponibile l'evento Alza la Posta, che include la modalità a tempo La Fuga e 4 sfide con ricompense uniche. Tra le sfide settimanali sono invece comprese "Visita diverse Teste di Pietra" e "Segui la mappa del tesoro di Condotti Confusi". Intanto, presso il lago di Sponde del Saccheggio si stanno verificando strani fenomeni.