Fortnite: Ninja spera che Epic possa trarre ispirazione da Warzone

Ninja, come tutti i produttori di contenuti, deve necessariamente esser sempre sul pezzo. Dato che la novità del momento è il nuovo battle royale di Call of Duty, Warzone, anche lo streamer dai capelli blu si è fiondato a provarlo, ravvisando delle feature interessanti che secondo lui potrebbero esser d'ispirazione per Epic.

Ninja, insomma, pensa che Fortnite potrebbe introdurre una sorta di Gulag come quello presente in Warzone.

Una posizione molto diversa rispetto al collega Shroud che aveva proprio bocciato la meccanica del Gulag perché, dando la possibilità alla gente di rientrare in partita, si uccide l'essenza stessa del genere battle royale.

"Mi chiedo se Epic farà davvero qualsiasi cosa per provare a competere con il Gulag di Warzone", ha detto Ninja. “Forse non per il competitivo, ma una sorta di scontro uno contro uno, un modo per tornare in gioco sarebbe piuttosto interessante...di solito in Fortnite c'è il 75 percento della lobby eliminata prima ancora che il primo cerchio si chiuda...”.

Sul “come” implementare una feature del genere in Fortnite è tutto da capire. Lo stesso Ninja ricorda che il battle royale di Epic è funestato da diverse magagne. Inoltre, per aumentare il numero di giocatori (da 100 a 120-150) bisognerebbe ripensare alla stessa mappa.