Fortnite: Ninja spiega i motivi che lo allontaneranno dal competitivo

Nonostante Ninja non sia per nulla alle prime armi riguardo al gioco competitivo (ricordiamo che il ragazzo è stato un pro player di Halo), ha sempre fatto fatica a esser realmente “forte” - quando si tratta di tornei ufficiali - in Fortnite.

La nuova super star dello streaming targato Microsoft, ha parlato di quest'argomento e della possibilità di allontanarsi in futuro, imputando a la colpa alla sfortuna che lo perseguita e non solo.

Secondo Ninja c'è qualcosa di più che affligge il competitivo di Fortnite. Lo sfogo di Ninja è arrivato dopo i crash che gli hanno impedito di concludere i qualifier per la Championship Series da cinque milioni di Fortnite, mentre invece molti altri professionisti non hanno potuto avvantaggiarsi non avendo avuto gli stessi problemi. Pare, tra l'altro, che sia stato un attacco mirato dei Lizard Squad per impedirgli di giocare, ma su questo non ci sono conferme.

“Eravamo a 30 punti e poi i server sono andati down per mezz'ora, e poi sono tornati up non erano down per tutti, quindi alcune persone hanno potuto racimolare più punti”. “La mia carriera competitiva è uno scherzo in termini di sfortuna”, ha ricordato Ninja. "Ho subito regole che mi hanno impedito di partecipare a un torneo oppure di uscire da un torneo, in modo che tutti si rendessero conto di quanto fosse iniquo il regolamento, e la regola cambiava proprio a causa di quello che succedeva alla mia squadra. È uno scherzo, mi capita in ogni singolo match a cui gioco”.

“Gli organizzatori del torneo dicono: la squadra di Ninja, viola il regolamento e ci buttano fuori. All'evento successivo invece dicono: Abbiamo cambiato e aggiornato una regola”, ed è la regola che ci ha cacciato fuori nel torneo precedente”. La sfortuna è solo uno dei fattori che “limitano” al ragazzo dai capelli blu di poter competere senza grossi patemi.

Ninja, infatti, è sposato e ovviamente il tempo che dedica allo streaming e a competere nei tornei lo sta togliendo ai legami familiari, nonostante la moglie lo appoggi in tutto e per tutto.

“Non sarò in grado di competere per sempre. Jess e io stiamo già sentendo lo stress della competizione quando sei sposato”, ha ammesso.

Il problema, per la coppia, è che i match di qualificazione iniziano la sera proprio quando vorrebbero coltivare il loro rapporto e questo lo impedisce. Blevins ha spiegato che non sacrificherà il suo rapporto con la moglie Jessica per la sua carriera agonistica, ovviamente.