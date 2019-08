Fortnite: Ninja spiega perchè ha lasciato Twitch per approdare su Mixer di Microsoft

Attraverso il suo nuovissimo (e già incredibilmente popolare) canale su Mixer, Tyler "Ninja" Blevins ha provato a illustrare i reali motivi che lo hanno spinto ad abbandonare definitivamente Twitch per approdare sul portale di streaming videoludico di Microsoft.

Come riportano i colleghi di Dexerto, il 10 agosto la personalità di Fortnite più famosa del mondo ha guardato un breve video animato confezionato dai suoi fan per ripercorrere i suoi momenti di maggior successo su Twitch, come il livestream con Drake e la trasmissione organizzata da Ninja per festeggiare l'incredibile traguardo dei 10 milioni di follower del suo ormai ex canale Twitch che, curiosamente, viene attualmente utilizzato dai suoi gestori per pubblicizzare altri streamer.

Il video fan made si è concluso con una scenetta dai toni sarcastici con protagonista il logo di Mixer intento a inondare di banconote la versione animata di Ninja, suggerendo così come il guadagno ottenuto da Mixer (e quindi da Microsoft) fosse stato la vera causa del suo abbandono da Twitch.

Una volta concluso il filmato, Ninja ha riso di gusto e, tornando rapidamente sulla delicata questione del passaggio da Twitch a Mixer, ha voluto precisare che "non posso nemmeno darvi tutti i dettagli specifici della questione ma ragazzi, fidatevi di me, il denaro non è stato il motivo che mi ha spinto a lasciare Twitch". Stando alle informazioni raccolte in tal senso dalla redazione di The Verge nelle giornate immediatamente successive all'annuncio del passaggio di Ninja su Mixer, Tyler Blevins avrebbe ricevuto all'incirca 50 milioni di dollari per sposare la causa di Mixer e lasciare Twitch.