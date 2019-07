Fortnite: Ninja fa strage di nemici col nuovo Fucile Pesante a Tamburo

Con l'aggiornamento di questa mattina di Fortnite Battaglia Reale è stato finalmente inserito tra le armi del gioco il Fucile Pesante a Tamburo, protagonista di numerosissimi leak nel corso delle ultime settimane.

Ovviamente tra i giocatori che hanno subito messo le mani su questa nuova bocca da fuoco c'è stato anche Tyler "Ninja" Blevins, che nel corso di una sua recente diretta su Twitch ha fatto una vera e propria strage di avversari a colpi di Fucile Pesante a Tamburo.

Nonostante tutto, però, sembra che Ninja e altri giocatori professionisti del titolo Epic Games non apprezzino particolarmente questa nuova arma. Tra i principali lati negativi di questo fucile troviamo una gittata molto scarsa e un moltiplicatore deludente per quello che riguarda i colpi alla testa. Insomma, il Fucile Pesante da Combattimento continua ad essere una delle armi più forti tra quelle attualmente presenti nel gioco e sia il Fucile Pesante Tattico che quello a Tamburo non riescono ad esserne all'altezza.

Sapevate che il Fucile d'assalto con mirino è la nuova arma Fuori Magazzino dei 14 Giorni d'Estate? Pare inoltre che qualcuno stia costruendo un robot all'Impianto a Pressione, il quale potrebbe combattere con la creatura di Picco Polare nel nuovo evento di Fortnite Battaglia Reale.