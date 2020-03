Fortnite: Ninja e Tfue dicono la loro sul ban degli imbroglioni alle FNCS

Dopo che i giocatori “Kreo”, “Bucke”, “Keys” e “Slackes” sono stati bannati da Epic per sessanta giorni a causa di presunti accordi sottobanco intercorsi durante l'evento ufficiale delle Fortnite Championship Series, Ninja e Tfue hanno deciso di dire la loro in merito alla controversia.

Per chi non avesse seguito la vicenda, quest'ultima ha fatto molto discutere la community nei giorni scorsi. In buona sostanza, i giocatori in questione sono stati segnalati a Epic perché, ai molti spettatori connessi, pareva che stessero “facendo squadra”.

Gli eventi FNCS sono giocati in modalità Duo e vedere quattro giocatori “rispettarsi” appare effettivamente un po' sospetto.

Ninja non è intervenuto tanto sulla vicenda, quanto sulla sanzione comminata da Epic, stranamente solerte e incoerente: "Questa scena competitiva è gestita esclusivamente da bambini", ha detto lo streamer dai capelli azzurri. Prendendo come esempio "Jarvis" dei FaZe Clan e il suo ban, ha commentato l'incoerenza della misura presa da Epic: "Jarvis imbroglia in un gioco online senza soldi in palio e ottiene un ban a vita. Questi giocatori vengono sorpresi a imbrogliare in un torneo che mette in palio soldi e vengono bannati per 60 giorni. Va bene”.

Ha continuato dicendo quanto si senta "deluso" dai giocatori che sono stati bannati per il loro imbroglio, lodando i veri talenti “Mongraal” e “Benjyfishy", che secondo lui non hanno bisogno di imbrogliare perché sono troppo bravi.

Secondo Tfue sessanta giorni sono un ban ragionevole (anzi troppo lieve), considerando che – pare – i giocatori hanno imbrogliato per un'intera serie di nove partite.