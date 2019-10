Fortnite: Ninja torna nel competitivo e fa squadra coi FaZe Clan

Ninja, si sa, è ormai uno dei volti della piattaforma streaming di Microsoft: Mixer. Oltre a streammare, il ragazzo è anche un giocatore professionista e quando si impegna è in grado di tirar fuori delle discrete prestazioni.

Ora, con la Fortnite Championship Series che tornerà questo venerdì, la squadra di Ninja sembra esser stata confermata, con una sorpresa: farà squadra con tre pro player dei FaZe Clan, ex organizzazione dell'altro streamer al centro delle cronache esport della scorsa estate, Tfue.

Il ragazzo dai capelli blu dunque, tornerà a far coppia con Malachi "Reverse2k" Greiner, con cui ha giocato parecchio e ha tentato di qualificarsi per le finali della Coppa del Mondo di Fortnite. Non solo: Ninja giocherà anche con Nate Hill e Trevor "FunkBomb" Siegler, un'altra coppia storica del competitivo di Fortnite.

La nuova squadra così formata (ricordiamo, per questa serie le squadre sono da quattro giocatori) dovrà dunque affrontare la nuova Fortnite Championship Serie e sperare di far meglio delle formazioni che si contenderanno il ricco montepremi. Tra queste ci sarà il team di Turner “Tfue” Tenney e Dennis “Cloak” Lepore - riuniti per l'occasione - e quella del campione del mondo Kyle “Bugha” Giersdorf e l'intero roster del Team Liquid. Le finali del torneo che si terranno dal sei all'otto dicembre.