Fortnite: Ninja torna a giocarci e s'infuria con chi lo prende di mira

Dopo una parentesi creativa trascorsa nelle arene multiplayer di Valorant e League of Legends, Tyler "Ninja" Blevins ha deciso di riguadagnare le bianche sponde digitali di Fortnite Capitolo 2. Il ritorno sul battle royale di Epic dello streamer più famoso del pianeta, però, è durato davvero poco.

Nel corso di uno dei suoi ultimi appuntamenti su Twitch, il ventinovenne creatore di contenuti americano ha reindossato i panni virtuali del suo alter-ego di Fortnite Battaglia Reale per dare un'occhiata alle ultime novità dello sparatutto gratuito di Epic.

Ebbene, dopo un breve momento di "serenità" garantitogli dal schieramento sull'isola e dalla ricerca degli equipaggiamenti sparsi sulla mappa, Ninja è andato su tutte le furie dopo essere stato accerchiato dagli altri utenti della lobby accortisi della presenza ingame del celebre streamer.

Nello sfogarsi con i suoi follower su Twitch per l'accaduto, Ninja ha esordito affermando come "sono sempre gli stessi ragazzini. Uscite dalla mia partita, allontanatemi da me! Non provi nulla se entri una fot**ta partita e ti accanisci con qualcuno come se volessi litigarci o ucciderlo".

Sempre nel corso della diretta su Twitch, Ninja ha manifestato tutta la sua frustrazione esclamando "questo gioco è così fot**tamente stupido amici. Questa community di ragazzini è davvero stupida. Non scherzo, non è affatto divertente. Non mi capacito del perché questi fot**ti perdenti continuino a comportarsi così. Tutto quello che stanno facendo ha un solo risultato ed è quello di danneggiare il gioco. Ma ora basta, non farò più streaming di Fortnite!".

Nel concludere il suo intervento, Tyler Blevins ritiene che l'immaturità di chi l'ha preso di mira sia dovuta al fatto che "questi tizi mi attaccano, prendono queste ca**o e le inviano ai loro amici per vantarsi del fatto di avermi ucciso ingame. Eppure non ci giocavo da un sacco di tempo e sono riuscito ad abbattervi di nuovo. Voglio dire, state qui 12 ore al giorno e sono riuscito a sconfiggervi con zero allenamenti competitivi, siete proprio bravi!".

Nei giorni scorsi, Ninja ha fatto parlare di sé per non essersi assunto la responsabilità delle frasi razziste nella sua chat di Twitch.