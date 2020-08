Fortnite: Ninja torna a sorpresa su Twitch per provare le auto

Sembra che Tyler "Ninja" Blevins non sia rimasto soddisfatto del passaggio da Mixer a YouTube Gaming e proprio qualche minuto fa è tornato a sorpresa a trasmettere le proprie partite di Fortnite Capitolo 2 su Twitch, la piattaforma di streaming targata Amazon.

La diretta in questione sta avendo un successo incredibile nonostante il lungo periodo d'inattività del canale Twitch dello streamer, che per chi non lo sapesse ha abbandonato la piattaforma svariati mesi fa dopo aver stretto un accordo multi-milionario con Mixer. Mentre stiamo scrivendo questa notizia, Ninja sta provando il nuovo update di Fortnite Stagione 3, il quale ha introdotto finalmente le automobili nel battle royale, in compagnia del suo amico Dr Lupo. A seguire lo streaming sono attualmente quasi 100.000 spettatori ed è probabile che nelle prossime ore questo numero possa aumentare ulteriormente grazie all'interesse da parte degli utenti verso il ritorno di Ninja nella sua vecchia casa.

Non è chiaro se questa live stia a significare che lo streamer voglia tornare definitivamente su Twitch o se si tratti solo di un evento sporadico. In ogni caso è probabile che nelle prossime ore verranno svelati maggiori dettagli su quella che sarà la piattaforma definitiva di Ninja nei prossimi mesi.