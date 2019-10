Fortnite: Ninja e TSM Reverse2k settano un nuovo record mondiale per il Duo

Lo scorso 2 ottobre, il celebre Tyler "Ninja" Blevins e il pro player Malachi "Reverse2k" Greiner - militante nel Team SoloMid - hanno fatto squadra e avviato una trasmissione con un solo obiettivo: stracciare il record di vittorie consecutive nella modalità Duo di Fortnite. Indovinate un po': ci sono riusciti!

I due, al termine di una sessione infinita che li ha portati allo stremo delle forze, sono riusciti a vincere la bellezza di 43 partite di fila, settando quindi il nuovo record del mondo. È pur vero che hanno giocato nelle partite pubbliche, e non in un ambiente puramente competitivo, ma si tratta ugualmente di un risultato eccezionale, dal momento che, stando alle testimonianze degli spettatori, non hanno mai impiegato una tattica attendista e si sono sempre lanciati a capofitto negli scontri, sfiorando in più di un'occasione la sconfitta. Il precedente record del mondo era detenuto a da Siqqza, fermo a 42 partite Duo vinte consecutivamente. Sarà davvero difficile superare il risultato di Ninja e TSM Reverse2k!

In calce alla notizia trovate una clip, vissuta dalla prospettiva di Reverse2k, che mostra l'esultanza dei due nel momento in cui hanno stracciato il precedente record. Ne approfittiamo inoltre per ricordarvi che la Stagione 11 di Fortnite è stata rimandata di qualche giorno. Il suo inizio sarà preceduto da un nuovo grande evento in-game, di cui al momento non sono noti i dettagli.