Fortnite: su Nintendo Switch sono stati avvistati dei misteriosi portali di fumo

Ancora una volta, sull'isola di Fortnite per Nintendo Switch sta accadendo qualcosa di esclusivo. Nelle ultime ore, i giocatori dell'ibrida della casa di Kyoto hanno avvistato due misteriosi portali di fumo.

Il primo dei due può essere trovato vicino al luogo dove Kevin il Cubo ha preso vita la prima volta. Nei paraggi è anche possibile trovare lo stendardo della Settimana 10 della Stagione 6. Il secondo, invece, è apparso di fronte ad una delle case di Spiagge Snob. Ha un aspetto diverso dal primo, come potete vedere nei due screenshot allegati in calce.

È importante specificare che questi misteriosi portali non sono presenti su PlayStation 4, Xbox One, PC, iOS e Android. Esattamente come i messaggi d'avvertimento che apparvero sulle TV per il lancio del razzo della Stagione 4, anche questi strani fenomeni sono esclusivi della versione per Nintendo Switch. Qual è il loro significato? Che siano il preludio ai cambiamenti che verranno apportati dalla Stagione 7 di Fortnite?

Intanto, al largo del Laboratorio della Latrina è apparso un grosso iceberg in avvicinamento, sulla cui sommità è presente un castello, per giunta con le luci accese! L'inverno sta arrivando!