Fortnite Nitroglicerina: dove e come volare con un Motoscafo

A partire da oggi sono disponibili le sfide Prove di Nitroglicerina della Settimana 3 di Fortnite Stagione 2. In questa mini-guida vi spieghiamo come completare facilmente la sfida che richiede di volare a bordo di un Motoscafo.

Dove possono essere trovati i Motoscafi sulla nuova mappa di Fortnite Stagione 2? Qual è il punto migliore dell'isola in cui recarsi per effettuare i salti? Vediamolo insieme.

Dove trovare i Motoscafi in Fortnite Stagione 2

I Motoscafi possono essere trovati in tutti i corsi d'acqua presenti sull'isola di Fortnite Stagione 2, quindi nei laghi e al largo nelle coste. In ogni caso, per completare facilmente la sfida in questione vi consigliamo di andare nei pressi di Lago Languido, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina.

Come volare con un Motoscafo in Fortnite Stagione 2

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, nei pressi di Lago Languido è facile trovare un Motoscafo sul quale salire a bordo. Dopodiché, vi basta seguire il corso d'acqua per arrivare a una cascata: superatela azionando il turbo, in modo da fare un bel volo. Successivamente, per fare altri salti potete costruire una rampa di legno sul corso d'acqua, salire di nuovo a bordo del Motoscafo e azionare il turbo per librarvi nuovamente in volo.

Ripetete l'operazione fino a completare gli obiettivi della sfida. A che punto siete con le Prove di Nitroglicerina? Se avete bisogno di aiuto per completare le altre sfide, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come distruggere le strutture con le Taniche di Propano.