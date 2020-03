Fortnite Nitroglicerina: dove visitare diversi Punti d'Interesse

Dopo avervi spiegato come volare con un Motoscafo, in questa mini-guida alle sfide Prove di Nitroglicerina di Fortnite vi mostriamo dove visitare diversi Punti d'Interesse, segnalando sulla mappa tutte le posizioni di questi location.

Al contrario dei Luoghi Indicati, i Punti d'Interesse sono delle location che non vengono segnalate esplicitamente sulla mappa. Per aiutarvi a trovarli, in modo da portare a termine la sfida in questione, ve le indichiamo di seguito.

Le posizioni dei Punti d'Interesse in Fortnite Stagione 2

Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina, i Punti d'Interesse sono numerosi e sono sparpagliati in tutta l'isola di Fortnite Stagione 2. Questa sfida delle Prove di Nitroglicerina richiede di visitare in tutto 15 Punti d'interesse, anche nell'arco di più parite.

Un obiettivo che sarà abbastanza semplice da raggiungere, dato che vi basterà semplicemente atterrare sull'isola e visitare i vari Punti d'Interesse presenti nei vostri dintorni, man mano che vi spostate da una location all'altra. Per accelerare il processo, un buon consiglio potrebbe essere quello di atterrare sulla porzione sud-est della mappa, dove è possibile trovare la maggior concentrazione di Punti d'Interesse.

A che punto siete con le Prove di Nitroglicerina della Settimana 3 di Fortnite Stagione 2? Se avete bisogno di aiuto per completarle, segnaliamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come distruggere le strutture con le Taniche di Propano.