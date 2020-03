Fortnite è troppo noioso? Ninja chiede a Epic di reintrodurre la vecchia mappa

Nel corso di uno streaming su Mixer, Tyler "Ninja" Blevins ha esortato gli sviluppatori di Epic Games a reintrodurre al più presto la vecchia isola di Fortnite Battaglia Reale per "rendere meno noioso" il gioco.

Discutendo con i suoi follower sulle novità che stanno interessando la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2, lo streamer più famoso del battle royale di Epic ha condiviso il parere espresso dall'amico e collega SypherPK nel criticare la mancanza di contenuti "genuinamente nuovi" proposti a cadenza regolare dagli autori dello sparatutto gratuito.

In una delle tante chiacchierate scambiate su Mixer con SypherPK, Ninja ha illustrato il suo punto di vista e spiegato che "sono arrivato alla tua stessa conclusione fratello, dobbiamo riportare indietro la vecchia mappa. Sono annoiato perchè non c'è nulla di nuovo. Voglio dire, hanno aggiunto l'Agenzia ed è stato tutto così divertente... ma ora, tutti sanno dove vogliono effettuare il rischieramento e quella magia si è persa. Il 75% dei partecipanti alle lobby perde nei primi quattro minuti e rende ancora più evidente il fatto che non c'è nulla di nuovo".

Anche voi ritenete che sia giunto il momento di riportare in auge la vecchia isola di Fortnite inghiottita dal Buco Nero prima dell'inizio del Capitolo 2 del kolossal gratuito di Epic Games? Prima di lasciarvi alla bianca lavagna dei commenti, vi invitiamo a leggere questo approfondimento su come muovere i primi passi nella Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2.