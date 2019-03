Fortnite è noioso? Ninja e Courage si sono messi a giocare a Uno!

Che i più celebri content creator non siano affatto felici dell'aggiornamento 8.20 di Fortnite, non è affatto un segreto. Tra i principali insoddisfatti figura Tyler "Ninja" Blevins, che ha criticato Epic Games per aver modificato il sistema di graduatorie competitive della modalità Arena di Fortnite World Cup 2019.

Secondo il ventisettenne del Michigan, le nuove misure basate sul livello di abilità hanno allungato enormemente il matchmaking, poiché serve molto più tempo per trovare altri giocatori molto forti. Di conseguenza, vengono a crearsi dei tempi morti durante le trasmissioni che potrebbero spingere gli spettatori a disinteressarsi e ad abbandonare il canale.

Ninja non è l'unico a non aver gradito le modifiche, dal momento che tra gli insoddisfatti figurano anche Courage, Marcel e TimTheTatman. I quattro hanno ben pensato di mostrare tutto il loro disappunto in un modo abbastanza singolare, ovvero mettendo temporaneamente da parte Fortnite per giocare ad Uno! Quella che era nata come una manovra di protesta, si è tuttavia trasformata in una trasmissione memorabile che ha catturato l'attenzione di numerosi spettatori. Ad un certo punto, tra un insulto e l'altro, hanno persino cominciato a scommettere denaro reale: sono partiti da 100$ (o 20 subscribers, nel gergo degli streamer), ma presto sono arrivati a somme pari a 1000 dollari! Se non altro, sono riusciti a scongiurare il tanto temuto pericolo noia. Potete rivivere uno dei momenti della serata guardando la clip in calce a questa notizia.