Fortnite, non solo Apple: ban anche da Google, gioco rimosso dal Play Store

In seguito ad alcune modifiche apportate alle modalità di acquisto di V-Bucks in Fortnite: Battaglia Reale, il battle royale di Epic Games si è visto oggetto di azioni da parte di Apple e Google.

Il colosso di Cupertino ha infatti preso la repentina decisione di rimuovere il gioco dal proprio store. Di conseguenza, dunque, al momento Forntite è assente da App Store e non e chiaro se, quando e con quali modalità potrà farvi nuovamente il suo ingresso. Come se ciò non bastasse, altri problemi si sono aggiunti per il team di Epic Games.

Nel corso della notte tra giovedì 13 e venerdì 14 agosto, anche Google ha preso la decisione di escludere Fortnite: Battaglia Reale dal proprio store ufficiale. A tale azione ha fatto seguito la condivisione di una dichiarazione ufficiale da parte della Compagnia, pubblicata dalla redazione di The Verge:



"L'ecosistema aperto di Android consente ali sviluppatori di distribuire App tramite molteplici App Store. Per gli sviluppatori di videoludici che scelgono di utilizzare il Play Store, abbiamo concrete politiche che sono eque per gli sviluppatori e mantengono lo store sicuro per gli utenti. Mentre Fortnite resta disponibile su Android, non possiamo più renderlo disponibile su Play Store, perché viola le nostre politiche. Tuttavia, accogliamo la possibilità di continuare il nostro confronto con Epic e di riportare Fortnite su Play Store".



Al momento, non sembrano essere disponibili ulteriori aggiornamenti in merito.