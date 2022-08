Fortnite, non solo Dragon Ball: arriva la nuova skin di Iron Man, sarà gratis col fumetto?

A pochi giorni dal debutto sul mercato del terzo numero di Fortnite X Marvel: Guerra Zero, che includerà il codice per ottenere gratuitamente gli artigli di Wolverine Zero, arriva la conferma dell'uscita di un nuovo costume dedicato ad Iron Man.

Stando a quanto dichiarato da uno dei più affidabili dataminer del battle royale gratis di Epic Games, è stato proprio uno degli scrittori del fumetto ad avero dichiarato che una nuova skin dell'armatura di Tony Stark sta per approdare nel negozio oggetti e, con tutta probabilità, si tratterà di Iron Man Zero. Ad accompagnare il lancio del costume potremmo anche assistere al ritorno di un evento in game dedicato proprio al supereroe Marvel: sembrerebbe infatti che gli sviluppatori abbiano aggiornato di recente l'arma mitica di Iron Man, arrivata nel titolo in occasione della stagione a tema Marvel. Solitamente, il team di sviluppo apporta modifiche di questo tipo in vista del ritorno dei gadget ed è probabile che assisteremo ad un mini-evento in game in occasione del debutto dell'ultimo numero del fumetto.

A tal proposito, non si esclude che sia proprio Iron Man Zero la skin gratis che i giocatori potranno riscattare con i cinque codici inclusi in ciascuna copia dei fumetti. In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che è attualmente attivo l'evento crossover Fortnite X Dragon Ball Super.