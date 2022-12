Fortnite non funziona il 13 dicembre, perché i server sono offline?

Il 13 dicembre Fortnite è offline, i server del Battle Royale di Epic Games non funzionano, ma cosa sta succedendo? State tranquilli perché non c'è nessun problema tecnico si tratta semplicemente della consueta manutenzione programmata che anticipa il lancio di nuovi aggiornamenti.

A partire dalle 10:00 di martedì 13 dicembre, Fortnite è offline, i server andranno in manutenzione per permettere ai tecnici di Epic Games di pubblicare l'aggiornamento 23.10 che arriverà più avanti nel corso della giornata. Come di consueto, il downtime inizierà circa mezz'ora prima, dalle 09:30 il matchmaking non funzionerà più e non sarà possibile avviare nuove partite, mentre è permesso terminare i match in corso.

Fortnite dovrebbe tornare online tra le 12:00 e le 13:00 ora italiana con interessanti novità tra cui l'evento di Natale Mezz'Inverno che porterà in dote anche una skin gratis, evento natalizio che caratterizza il periodo festivo su Fortnite, con sfide, ricompense e attività che andranno avanti almeno fino all'inizio di gennaio. Non è escluso che questo update prepari il terreno per la collaborazione tra Fortnite e My Hero Academia al via il 16 dicembre e presto potrebbero esserci novità anche per le skin di Dead Space in Fortnite, presumibilmente in arrivo prima del lancio di Dead Space Remake a fine gennaio.