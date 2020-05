Fortnite non funziona il 20 maggio: server offline, disponibile l'aggiornamento 12.60

Questa mattina dalle 08:00 Fortnite non funziona ma stata tranquilli perchè non c'è nessun problema ai server di Epic Games, semplicemente l'infrastruttura è offline per permettere al team di sviluppo di pubblicare il consueto aggiornamento settimanale.

L'update 12.60 arriva oggi (mercoledì 20 maggio), i server di Fortnite saranno offline dalle 08:00 e probabilmente per quasi tutta la mattinata, Fortnite dovrebbe tornare online tra le 11:00 e le 13:00, seguendo un calendario ormai consolidato. L'aggiornamento 12.60 di Fortnite sarà l'ultimo della Stagione 2 e non conterrà presumibilmente grandissime novità, limitandosi a preparare il terreno per l'evento Doomsday e per il successivo arrivo della Stagione 3, previsto per inizio giugno.

La patch potrebbe sistemare il glitch delle cabine telefoniche, per il resto Epic Games non ha fornito indizi di alcun tipo in merito e dunque non ci resta che attendere maggiori dettagli da parte del team di sviluppo. Il changelog ufficiale con tutte le novità arriverà a metà mattinata, vi aggiorneremo non appena avremo dettagli sui nuovi contenuti di Fortnite Battle Royale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.

Quasi certamente scopriremo la data esatta dell'evento Doomsday ed i primi contenuti previsti per la Stagione 3, speriamo di poter mettere le mani anche su nuove skin e oggetti cosmetici.