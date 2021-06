Fortnite non funziona il 22 giugno, server offline per manutenzione

Questa mattina Fortnite è offline, il Battle Royale di Epic Games non funziona ma state tranquilli non si tratta di un problema tecnico bensì della consueta manutenzione settimanale che porterà alla pubblicazione dell'aggiornamento 17.10 nelle prossime ore.

Questo nuovo update di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 sarà disponibile presumibilmente in tarda mattinata, Fortnite sarà offline dalle 09:30 ora italiana e per circa due ore, più avanti Epic condividerà il changelog con tutte le novità dell'aggiornamento. La patch 17.10 viene classificata come minor update e dunque non ci aspettiamo grandissime novità ma è probabile che il codice sorgente nasconda numerosi indizi sui prossimi contenuti in arrivo.

In attesa di saperne di più vi ricordiamo che su Everyeye.it trovate la guida per sbloccare Thanos e il Guanto dell'Infinito in Fortnite, oltre al codice per ottenere gratis l'emote Squeezy Life di Fortnite. Da segnalare inoltre che giovedì 24 giugno gli Easy Life saranno ospiti di Fortnite, la band terrà un concerto interattivo della durata di circa 20 minuti con brani tratti dal nuovo album Life's a Beach.

Fortnite continua a ospitare eventi, concerti e altri show a testimonianza di come il gioco di Epic Games sia diventato un gigantesco contenitore, una piattaforma globale di comunicazione capace di spingersi ben oltre i videogiochi.