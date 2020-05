Fortnite non funziona il 26 maggio, server offline per il nuovo aggiornamento

Provando a giocare a Fortnite in questi minuti vi sarete certamente accorti che il gioco non funziona. I server del Battle Royale di Epic sono offline e non permettono dunque di entrare in partita. Ma non disperate perchè la situazione è sotto controllo, si tratta infatti del consueto downtime per la manutenzione settimanale.

Fortnite è offline dalle 08:00 di martedì 26 maggio, il gioco dovrebbe restare inaccessibile per circa due ore anche se Epic non ha fornito tempistiche precise in merito. Quando i server torneranno operativi i giocatori saranno costretti a scaricare l'aggiornamento 12.61 per rientrare in gioco, si tratta dell'ultimo update della Stagione 2, in attesa della Season 3 al via il 4 giugno con tante novità, tra cui presumibilmente una nuova isola e ovviamente nuove skin e oggetti cosmetici.

Purtroppo non ci sono dettagli sui contenuti della patch 12.61 di Fortnite, questa dovrebbe aggiungere il supporto per l'evento Doomsday del 30 maggio, il quale traghetterà i giocatori dalla Stagione 2 alla Stagione 3 grazie ad una serie di attività ancora non meglio specificate. Ne sapremo di più nella giornata di oggi? Probabilmente sì, non appena Epic pubblicherà il changelog con tutte le novità in arrivo questa settimana per Fortnite Battle Royale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.