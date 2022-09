Fortnite non funziona il 7 settembre, server offline: cosa succede?

Questa mattina Fortnite non funziona, se avete avviato il Battle Royale vi sarete accorti che il 7 settembre Fortnite è offline. Ma cosa sta succedendo? Nulla di grave per fortuna, si tratta della consueta manutenzione settimanale programmata che precede la pubblicazione del nuovo aggiornamento di Fortnite in arrivo nelle prossime ore.

Fortnite 21.51 esce il 7 settembre, con questo aggiornamento Epic Games si prepara a salutare la Stagione 3 di Fortnite prima di dare il via alla Stagione 4 di Fortnite Capitolo 3. I server sono offline a partire dalle 09:30 del mattino ora italiana, la manutenzione inizierà alle 10:00 e terminerà indicativamente in tarda mattinata tra le 12:00 e le 13:00 ora italiana.

Al momento non sappiamo ancora quali siano i contenuti del nuovo aggiornamento del celebre Battle ROyale ma possiamo aspettarci il consueto carico di nuove skin, armi ed eventi a tema, tra cui probabilmente i primi dettagli sull'evento di fine stagione.

Fortnite Stagione 4 dovrebbe avere una modalità in prima persona e si parla anche dell'arrivo di una skin di Spider Gwen in Fortnite, al momento non è giunta nessuna conferma da parte di Epic Games e come detto dovremo attendere ancora per scoprire tutte le novità di Fortnite Capitolo 3 Stagione 4.