Fortnite non funziona: il battle royale offline, arriva l'aggiornamento 14.60

Mentre Fortnite si prepara a PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S, il team di Epic Games punta a rendere disponibili nuovi contenuti per i giocatori attivi sul celebre battle royale gratuito.

Il titolo è infatti pronto ad accogliere l'aggiornamento 14.60, che come di consueto provvederà ad arricchire l'isola di gioco del free to play. Al momento, non sono disponibili informazioni su quelli che saranno i nuovi contenuti in arrivo in Fortnite: Battaglia Reale, ma i giocatori non dovranno attendere molto per saperne di più. Nel momento in cui scriviamo, infatti, il battle royale è già stato temporaneamente posto offline, per consentire una corretta implementazione del nuovo update. A confermare la disattivazione dei server per avviare le operazioni di manutenzione sono gli account social ufficiali legati al gioco, come potete verificare dal Tweet disponibile direttamente in calce a questa news. Non è noto l'orario esatto in cui Fortnite: Battalgia Reale tornerà a funzionare, ma l'attesa non dovrebbe essere eccessivamente lunga.



Nel frattempo, prosegue la Stagione 4 del titolo Epic Games, interamente dedicata a contenuti a tema Marvel. Tra Vendicatori e supereroi, il cast di personaggi disponibili in-game continua ad ampliarsi: presto dovrebbe inoltre arrivare una skin di Venom in Fortnite.