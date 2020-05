Fortnite non funziona, il gioco è offline il 7 maggio

Come vi sarete accorti Fortnite non funziona dalle 08:00 di giovedì 7 maggio ma non disperate perchè è tutto pienamente sotto controllo. Per la mattinata di oggi Epic Games ha previsto una manutenzione programmata per consentire la pubblicazione del nuovo aggiornamento.

Dalle 08:00 i server andranno offline e torneranno operativi tra le 10:00 e le 12:00 (ora italiana), salvo imprevisti o problemi tecnici dell'ultimo secondo, seguendo uno scherma ormai collaudato che prevede un down di circa due ore per la manutenzione settimanale.

Al termine dei lavori verrà resa disponibile la nuova patch di Fortnite, anche se al momento non ci sono dettagli a riguardo ed è dunque probabile che possa trattarsi di un Minor Update. Dopo gli eventi di Travis Scott e Deadpool, Epic si prepara a lanciare un mega concerto in Fortnite con Dillon Francis, Steve Aoki e Deadmau5, l'aggiornamento di oggi potrebbe quindi servire a preparare il terreno per lo show, in programma venerdì 8 maggio alle 03:00 del mattino ora italiana.

Lo sapevate? Fortnite può contare su 350 milioni di giocatori, un risultato davvero notevole per quello che è uno dei videogiochi più amati e popolari di sempre, diventato rapidamente un fenomeno della cultura pop coinvolgendo anche artisti e sportivi di fama internazionale.