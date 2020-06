Fortnite non funziona: offline il 17 giugno, arriva oggi la Stagione 3

La Stagione 2 di Fortnite Battaglia Reale è ufficialmente conclusa, oggi Epic lancia la Stagione 3 ma non prima di un downtime: Fortnite è offline dalle 08:00 di mercoledì 17 giugno per permettere agli sviluppatori di pubblicare il nuovo aggiornamento.

I server di Fortnite sono offline dalle 08:00 del mattino (ora italiana) e resteranno inaccessibili indicativamente almeno fino alle 10:00, in questo lasso di tempo Epic effettuerà le consuete operazioni di manutenzione all'infrastruttura online e renderà disponibile l'aggiornamento che darà ufficialmente il via alla Stagione 3 di Fortnite Battle Royale. Come sempre, gli orari indicati possono variare senza preavviso a causa di imprevisti o problemi tecnici.

Non ci sono attualmente dettagli sulla dimensione della patch, Epic ha però chiarito che l'update "sarà più grande del solito" proprio perchè piuttosto ricco di contenuti. Nel corso della mattinata verrà pubblicato anche il changelog di Fortnite Stagione 3 e in questa occasione scopriremo quale sarà il tema della nuova stagione e tutte le novità in arrivo. Vedremo davvero la skin di Aquaman oppure no? Il mare ricoprirà un ruolo centrale o continueremo a giocare sull'isola? Domande interessanti ma al momento prive di risposta. E voi cosa vi aspettate dalla terza stagione di Fortnite? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.