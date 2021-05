Fortnite non funziona: offline il battle royale, arriva l'aggiornamento 16.40

Come promesso dai vertici di Epic Games, l'aggiornamento 16.40 di Fortnite: Battaglia Reale è ufficialmente in dirittura di arrivo, con i server del free to play in progressiva disattivazione.

Per consentire la corretta implementazione di tutte le novità, infatti, è stato come di consueto deciso di disabilitare temporaneamente l'accesso della community al battle royale. Il periodo di offline ha da poco avuto inizio, con la partenza fissata per le ore 10:00 - fuso orario nostrano - della mattina di quest'oggi, martedì 11 maggio. Purtroppo, Epic Games non ha indicato l'esatto orario in cui avrà termine la procedura di manutenzione programmata di Fortnite: Battaglia Reale, ma quest'ultima tende generalmente a concludersi entro pochissime ore.



Tra le novità in arrivo con l'aggiornamento 16.40 di Fortnite: Battaglia Reale, troviamo la nuova arma Sei Colpi esotica, ma non solo. Per celebrare l'avvicinarsi della bella stagione, Epic Games ha infatti promesso di introdurre diverse aggiunte a tema estivo all'interno della modalità Creativa del celebre titolo free to play. In aggiunta, si prepara a prendere il via anche un nuovo evento speciale in-game, con il debutto della Wild Week di Fortnite fissato per la giornata di giovedì 13 maggio. Su quest'ultimo, tuttavia, non sono stati offerti ancora molti dettagli.