Fortnite non funziona oggi 2 febbraio, offline per l'aggiornamento 15.30

Fortnite è offline stamani martedì 2 febbraio. Il Battle Royale di Epic Games non funziona, i server verranno spenti dalle 10:00 (ora italiana) per circa due ore, così da permettere al team di effettuare le consuete operazioni di manutenzione con successivo lancio dell'update 15.30 di Fortnite.

Ma quali sono le novità di questo ultimo aggiornamento? Sappiamo per certo che Fortnite vedrà oggi il debutto di due Armi Esotiche e di un nuovo evento con protagonista Mando di The Mandalorian, oltre a nuovi contenuti per la modalità Creativa.

Ovviamente sono attese anche tante altre novità che scopriremo nelle prossime ore, non appena i Dataminer analizzeranno il codice sorgente del nuovo update, in attesa del changelog ufficiale di Epic Games. Nelle ultime settimane la compagnia ha intensificato le collaborazioni con l'obiettivo di introdurre sempre nuovi personaggi in Fortnite, traguardo perfettamente raggiunto a giudicare dalle tante skin arrivate a gennaio.



La Stagione 5 di Fortnite Battle Royale dovrebbe terminare a febbraio, Epic non ha ancora svelato nulla Season 6 ma siamo certi che a breve i Dataminer inizieranno a lavorare per fornire preziosi indizi sui nuovi contenuti della prossima stagione che ci accompagnerà per tutta la primavera.