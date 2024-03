Fortnite non funziona oggi: cosa succede e quando tornano online i server?

Se avete in programma di giocare a Fortnite la mattina del 26 marzo, i vostri piani potrebbero saltare perché come vi sarete accorti oggi Fortnite non funziona, i server del Battle Royale sono offline e non è possibile giocare. Ma che cosa sta succedendo?

Perché Fortnite non funziona?

Niente di grave fortunatamente, nessun attacco hacker in vista e no, state tranquilli, la vostra connessione non ha nessun problema. A partire dalle 09:00 del mattino Fortnite è offline per manutenzione, una misura necessaria per permettere agli sviluppatori di pubblicare il nuovo aggiornamento 29.10 atteso per la giornata di oggi. Fortnite è offline dalle 09:00 ora italiana ma già dalle 08:30 non sarà più possibile iniziare nuove partite perché il matchmaking verrà disattivato, chi sta giocando potrà invece terminare il proprio match, in ogni caso alle 09:00 tutti i giocatori saranno disconnessi.

Fortnite quando torna online?

Se tutto andrà per il verso giusto l'attesa non sarà troppo lunga e Fortnite dovrebbe tornare online entro due o tre ore, idealmente entro le 11:00 di martedì 26 marzo i server dovrebbero essere riattivati, entro ora di pranzo tutti i giocatori dovrebbero essere in grado di accedere nuovamente a Fortnite Battle Royale. Secondo alcuni rumor, l'aggiornamento 29.10 di Fortnite introdurrà i veicoli LEGO e uno speciale evento a tema Guardiani della Galassia x Fortnite.

