Fortnite non funziona oggi: server offline il 15 aprile per l'aggiornamento 12.40

Epic Games ha annunciato che questa mattina Fortnite è offline per manutenzione, questo vuol dire ovviamente che non sarà possibile avviare il gioco fino a quando i lavori non saranno terminati.

Dalle 08:00 (ora italiana) Fortnite andrà offline per circa due ore, i server dovrebbe tornare attivi alle 10:00 ma non è escluso che il rollout dell'aggiornamento 12.40 possa richiedere più tempo, idealmente sarà possibile tornare a giocare senza problemi tra le 10:00 e le 12:00, come accaduto anche in passato. La patch 12.40 dovrebbe portare in dote nuovi contenuti tra cui skin, sfide, armi e modalità extra, al momento non ci sono molti dettagli, restiamo dunque in attesa di saperne di più.

Epic ha inoltre annunciato che Fortnite Stagione 3 inizierà a giugno, il termine della Season 2 era inizialmente fissato per la fine di aprile ma i piani sono cambiati e la stagione in corso andrà avanti per tutto il mese di maggio mentre a inizio giugno prenderà il via la Season 3. Gli sviluppatori assicurano di avere ancora alcune sorprese in cantiere per le prossime settimane, oltre a eventi, bonus XP e nuovi contenuti che certamente non mancheranno di stupire i giocatori di Fortnite Battle Royale.