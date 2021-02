Fortnite non funziona oggi, server offline per l'aggiornamento v15.40

Dalle 10:00 di martedì 16 febbraio i server di Fortnite saranno offline per permettere al team di sviluppo di pubblicare l'aggiornamento v15.40, in arrivo più tardi nel corso della mattinata odierna. Ma cosa possiamo aspettarci da questo update?

Come sempre i server di Fortnite andranno online per circa due ore e il gioco dovrebbe tornare disponibile tra le 12:00 e le 13:00 ora italiana, salvo ritardi e imprevisti nelle operazioni di manutenzione. L'aggiornamento v15.40 porterà in dote numerose novità tra cui un'arma classica pronta a tornare in azione, nuovi armi esotiche, le modalità a tempo limitato Air Royale e The Floor is Lava e migliorie in modalità Prestazioni di Fortnite su PC, attualmente in Alpha.

Il changelog completo con tutte le novità verrà diffuso più tardi quando l'update sarà effettivamente disponibile per tutti, sicuramente però ne sapremo di più in anticipo sui tempi grazie al lavoro dei dataminer, sempre molto attivi nelle giornate di lancio dei nuovi aggiornamenti di Fortnite.

Tanti nuovi contenuti sono in arrivo per il Battle Royale numero uno al mondo, anche la modalità Creativa di Fortnite dovrebbe ricevere una nuova dose di contenuti extra mentre non sembrano essere previsti aggiornamenti per Salva il Mondo, questa modalità ha subito un brusco stop ormai da molti mesi ed Epic ha confermato che il focus si concentrerà sulla Battaglia Reale e la modalità Creativa.