Fortnite non funziona oggi, i server sono offline: cosa succede?

Se avete pianificato una partita a Fortnite nella giornata di oggi, dovrete rivedere i vostri piani: probabilmente vi sarete accorti che questa mattina Fortnite non funziona, ma cosa sta succedendo esattamente?

State tranquilli, nulla di grave, i server di Fortnite sono offline a causa di interventi di manutenzione programmata. Dalle 09:00 del mattino non sarà possibile giocare mentre dalle 08:30 non si potranno più iniziare nuove partite, dunque chi ha un match in corso potrà terminarlo ma il matchmaking verrà disattivato circa mezz'ora prima dell'inizio della manutenzione.

Al termine della manutenzione (che dovrebbe durare circa un paio d'ore), Epic Games distribuirà il nuovo aggiornamento 24.30 di Fortnite, quest'ultimo dovrebbe introdurre le skin di Star Wars come parte dei festeggiamenti per lo Star Wars Day del 4 maggio.

Sembra invece ancora troppo presto per il ritorno di Fortnite su App Store per iPhone e iPad, nelle scorse settimane Apple ha battuto Epic Games in tribunale e probabilmente in futuro il Battle Royale tornerà sullo store digitale della casa di Cupertino, ne sapremo di più (speriamo) nei prossimi mesi.

Nel frattempo, lo sapevate che Ninja sta sviluppando un nuovo Battle Royale utilizzando Unreal Editor for Fortnite, lo strumento messo a disposizione da Epic Games per creare nuovi contenuti con Unreal Engine 5.