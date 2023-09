Fortnite non funziona oggi, server offline: cosa succede al Battle Royale?

Oggi, martedì 26 settembre 2023, Fortnite non funziona, i server del Battle Royale di Epic Games sono offline e non è possibile giocare: ma cosa sta succedendo? State tranquilli, non è niente di grave.

Fortnite è offline per manutenzione programmata, una operazione annunciata con poche ore di preavviso e che porterà Fortnite a non funzionare durante la mattinata. Nello specifico, i server andranno offline dalle 09:00 ora italiana ma già dalle 08:30 non sarà possibile avviare nuove partite mentre verrà permesso di concludere i match in corso.

La manutenzione dovrebbe durare circa due ore, idealmente Fortnite tornerà online in tarda mattinata, tra le 11:00 e le 12:00 ora italiana, come accaduto più volte in passato. Al termine dei lavori verrà reso disponibile per il download l'aggiornamento 26.20 con la skin di Ahsoka Tano, sbloccabile presumibilmente portando a termine un set di nuove sfide.

La collaborazione tra Fortnite e Doctor Who è rimandata a data da destinarsi, a quanto pare alcuni problemi hanno costretto Epic Games a rinviare la partenza di questo evento crossover. Termina invece oggi l'evento Fortnite x My Hero Academia dedicato alla celebre serie manga/anime e che ha permesso ai giocatori di sbloccare una serie di skin ed elementi estetici esclusivi per il Battle Royale numero uno al mondo.