Fortnite non funziona, server offline il 26 luglio: che cosa succede?

Nel corso della giornata di oggi (mercoledì 26 luglio 2023) potreste avere problemi a giocare a Fortnite, i server del Battle Royale di Epic Games sono offline ma state tranquilli, tutto tornerà alla normalità nel giro di pochissime ore.

Nello specifico Fortnite è offline dalle 10:00 ora italiana, dalle 09:30 verrà interrotto il matchmaking e non sarà più possibile entrare in nuove partite mentre si potranno portare a termine i match in corso. Dalle 10:00 Fortnite va in manutenzione, al termine della stessa il gioco verrà aggiornato alla versione 25.20 con tante novità tra cui le skin di Futurama per Fortnite.

Al momento non sappiamo quando Fortnite tornerà online ma solitamente le operazioni di manutenzione non durano più di un paio d'ore, possiamo quindi aspettarci di poter tornare a giocare entro l'ora di pranzo. La collaborazione con Futurama dovrebbe includere eventi a tema, sfide e le skin di Fry, Bender e Leela, in maniera simile a quanto accaduto in passato con altri crossover come Star Wars.

Secondo alcuni leak sono in arrivo anche collaborazioni di Fortnite con Overwatch e World of Warcraft, al momento però non c' nessuna conferma in merito e per saperne di più dovremo attendere comunicazioni ufficiali da parte di Epic Games.