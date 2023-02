Fortnite non funziona, server offline: arriva oggi l'aggiornamento 23.40

Dopo aver sbloccato la Spada d'argento e la skin di Geralt di Rivia in Fortnite, i giocatori di Fortnite: Battaglia Reale possono prepararsi a ulteriori novità.

Epic Games ha infatti confermato l'imminente pubblicazione dell'aggiornamento 23.40 del free to play. Come di consueto, per garantire la corretta implementazione dell'update, la software house ha deciso di chiudere temporaneamente i server di Fortnite. Per questa ragione, a partire dalle ore 10:00 in punto di martedì 14 febbraio 2023, sarà impossibile cimentarsi con match e sfide all'interno del battle royale.

Epic Games non ha offerto dettagli specifici in merito all'orario di ripristino dell'accesso ai server, ma le operazioni di manutenzione non dovrebbero protrarsi troppo a lungo. Salvo diverse comunicazioni, Fortnite: Battaglia Reale dovrebbe tornare a essere accessibile nel corso della tarda mattinata, con ripristino dei server atteso dunque tra poche ore.



Per scoprire quali saranno i contenuti introdotti nel gioco dall'update 23.40 non sarà dunque necessario attendere troppo tempo. Nel frattempo, rumor e indiscrezioni suggeriscono che la Stagione 2 di Fortnite: Capitolo 4 sarà ambientata in Oriente, con atmosfere ispirate a Cina e Giappone in arrivo all'interno del free to play. Ulteriori conferme su questa ipotesi potrebbero arrivare proprio con il nuovo aggiornamento edito da Epic Games.