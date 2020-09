Fortnite non funziona: server offline, disponibile l'aggiornamento 14.20

Fortnite è offline, i server non funzionano per manutenzione programmata prevista dalle 10:00 e per le successive due ore, il Battle Royale dovrebbe tornare online e funzionante entro ora di pranzo, al più tardi nel primissimo pomeriggio.

Questo periodo di manutenzione servirà per preparare il gioco all'arrivo dell'aggiornamento 14.20 di Fortnite, disponibile più tardi nel corso della giornata. Non è del tutto chiaro quali saranno i contenuti dell'update, oltre alle nuove Sfide della Settimana 5 la patch dovrebbe portare in dote anche altre novità come skin, modalità e personaggi Marvel aggiuntivi. Tra le novità, anche due emote dei BTS in vista della premiere del nuovo video che verrà trasmessa questo weekend in esclusiva su Fortnite.

Ricordiamo che l'aggiornamento verrà pubblicato su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch ma non su Mac, iPhone, iPad e smartphone/tablet Android, con le versioni mobile ormai completamente tagliate fuori dal giro degli update. Nel giro di pochissime ore riusciremo a scoprire tutti i nuovi contenuti introdotti da Epic Games con la patch 14.20, quest'ultima dovrebbe essere più grande del normale, fattore che farebbe pensare alla presenza di un maggior numero di novità rispetto al passato.