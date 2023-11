Fortnite non funziona, server offline oggi: cosa sta succedendo?

Oggi Fortnite non funziona: il 21 novembre i server del Battle Royale di Epic Games sono offline e non è possibile accedere al gioco. Ma cosa sta succedendo? State tranquilli, nulla di grave, si tratta di una semplice manutenzione che precede l'arrivo della patch 27.11 in arrivo nelle prossime ore.

A partire dalle 10:00 (ora italiana) Fortnite è offline per qualche ora, il matchmaking verrà disattivato alle 09:30, le partite in corso potranno essere terminate mentre non si potranno iniziare nuove battaglie fino al termine della manutenzione, idealmente il gioco dovrebbe tornare online tra le 12:00 e le 13:00 ora italiana, a meno di imprevisti, ma per conferme in merito dovremo attendere comunicazioni da Epic Games.

Quali saranno le novità della patch 27.11? Al momento gli sviluppatori non hanno annunciato nulla a riguardo, probabilmente verranno rimosse le restrizioni alle skin di Fortnite, per il resto è probabile che questo update si limiti a preparare il terreno per il prossimo grande aggiornamento del 23 novembre che riporterà in vita le stagioni 9 e X.

E chissà che Epic non possa svelare i primi dettagli su Big Bang, l'evento conclusivo di Fortnite OG in programma a inizio dicembre che ci introdurrà invece al nuovo Capitolo 5.