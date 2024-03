Fortnite non funziona stamani: che cosa succede? I server sono offline

Fortnite non funziona oggi, venerdì 8 marzo il Battle Royale di Epic Games è offline. Cosa sta succedendo? State tranquilli, niente di grave, i server sono spenti per manutenzione, operazione necessaria per dare il via alla Stagione 2 del Capitolo 5.

A partire dalle 09:00 del mattino di venerdì 8 marzo Fortnite è offline per manutenzione, come sempre il matchmaking verrà disattivato completamente mezz'ora prima per permettere ai giocatori di terminare le partite in corso, in questo lasso di tempo invece non sarà possibile iniziare nuove partite con altri giocatori.

Al momento non sappiamo quanto dureranno le operazioni di manutenzione, generalmente in questi casi i server vengono riaperti dopo due o tre ore, idealmente possiamo quindi aspettarci che Fortnite torni online tra le 11:00 e le 12:00. Questo ovviamente a meno di eventuali problemi che possano far allungare le tempistiche, estendendo i lavori fino a dopo pranzo.

Fortnite Capitolo 5 Stagione 2 sembra avere come tema la mitologia greca, Zeus è protagonista del primo teaser e secondo alcuni leak presto arriveranno le skin Fortnite di Xena e Hercules e non è esclusa una collaborazione con God of War, con skin ed eventi legati alla prima trilogia del Fantasma di Sparta. Sarà vero? Lo scopriremo presto.