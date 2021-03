Fortnite non funziona stamani, server offline il 2 marzo

Se questa mattina volete giocare a Fortnite, dovrete purtroppo cambiare i vostri piani e aspettare fino alle prime ore del pomeriggio. Il Battle Royale di Epic Games è offline dalle 10:00 per manutenzione, in vista dell'aggiornamento dell'aggiornamento 15.50 disponibile da oggi.

Non sappiamo quanto dureranno le operazioni di manutenzione ma generalmente questo tipo di intervento dura circa due ore, possiamo quindi aspettarci che i server tornino online tra le 12:00 e le 13:00 e che la distribuzione dell'aggiornamento venga completata tra le 14:00 e le 15:00.

Ma quali sono le novità della patch 15.50 di Fortnite? In realtà Epic Games non ha rivelato molti dettagli, sappiamo però che questo update rimuoverà il Cannone a Mano, inoltre dovrebbero arrivare le skin di Alien per Fortnite e novità per la Modalità Creativa. Si parla anche di una serie di skin di Fortnite legate a Batman ma non è chiaro se il debutto sia previsto per questa settimana o se sia più lontano nel tempo.

Non ci resta che attendere per saperne di più, in tarda mattinata Epic Games pubblicherà il changelog aggiornato con tutte le novità dell'aggiornamento 15.50 di Fortnite. Lo sapevate? La Stagione 6 dovrebbe introdurre i veicoli combattenti in Fortnite, bolidi armati fino ai denti per dare vita a combattimenti stradali epici.