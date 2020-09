Fortnite non funziona, aggiornamento 14.10 in arrivo: server offline

L'universo di Fortnite: Battaglia Reale è in continua evoluzione, tra update, aggiornamenti e modifiche a sorpresa della mappa di gioco che compone l'isola.

Ebbene, il processo di continuo rinnovamento non sembra essere intenzionato a fermarsi nemmeno con l'esordio della Stagione 4 di Fortnite: Battaglia Reale, completamente dedicata all'universo dei supereroi Marvel. Come potete infatti verificare in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale del supporto di Fortnite ha annunciato che nel corso della giornata odierna, giovedì 10 settembre, sarà reso disponibile l'aggiornamento 14.10.

Per garantirne una corretta implementazione, i server di Fortnite saranno resi temporaneamente inaccessibili. Il titolo di Epic Games risulterà dunque offline per qualche tempo. La fase di manutenzione ha appena avuto inizio, con orario di avvio fissato per le ore 10:00 del fuso orario italiano. Al momento, non è noto per quanto tempo Fortnite: Battaglia Reale resterà offline, ma in genere l'attesa in questi casi non è mai eccessivamente lunga.



In attesa di scoprire quali novità concrete introdurrà la versione 14.10 del free to play, ricordiamo che a partire da venerdì 11 settembre non sarà più possibile accedere all'account Epic Games tramite Apple ID. Di conseguenza, Epic Games invita gli utenti interessati ad aggiornare le proprie credenziali entro questa data.