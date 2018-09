Fortnite non è il gioco più seguito su YouTube, il primato spetta ancora a Minecraft

Quest'anno il successo di Fortnite è stato sotto gli occhi di tutti, a partire dall'influenza che il gioco di Epic Games è riuscito ad esercitare anche sulla cultura di massa. Il primato di popolarità su YouTube, però, spetta ancora a Minecraft.

Fortnite è riuscito a raggiungere ogni angolo di internet, rendendosi disponibile su una vasta gamma di piattaforme tra cui Nintendo Switch e dispositivi iOS e Android. Il gioco di Epic Games ha avuto seguito anche nel mondo dello spettacolo e dello sport: se da un alto abbiamo visto una star come il rapper Drake giocare a Fortnite in compagnia di Ninja, dall'altro un'atleta come il calciatore francese Antoine Griezmann è arrivato a festeggiare il suo goal in finale dei Mondiali di Russia 2018 imitando una emote del celebre battle royale di Epic.

Ryan Wyatt, direttore dei contenuti a tema gaming di YouTube, ha ammesso che i Battle Royale sono esplosi sulla piattaforma grazie a titoli come PUBG e lo stesso Fortnite, passando per la recente modalità Blackout di Call of Duty Black Ops 4. Nonostante ciò, nessuno di questi giochi è riuscito a battere la popolarità di Minecraft, titolo che a distanza di nove anni continua ad attirare l'attenzione di milioni di utenti.

"Fortnite ha sicuramente contribuito in modo determinante alla crescita dei giochi, ma è ancora Minecraft il titolo di maggior successo sulla nostra piattaforma", afferma Wyatt, specificando che "Fortnite non è ancora decollato in tutti i mercati".

Minecraft ha visto la bellezza di 74 milioni di giocatori attivi nel dicembre del 2017. Fortnite, al contrario, ha raggiunto il suo picco su YouTube con 3,4 milioni di giocatori all'inizio di quest'anno. Cosa ne pensate della popolarità di Minecraft a distanza di tutti questi anni?