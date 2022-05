Fortnite, non solo Scarlet Witch: anche RoboCop arriva sull'isola

Nel pieno dello svolgimento della nuova edizione della Notte dei Corti su Fortnite: Battaglia Reale, l'isola di gioco del celebre free to play accoglie una nuova collaborazione.

Il team di Epic Games ha infatti annunciato il debutto a sorpresa di RoboCop all'interno del suo celebre free to play. Con il trailer che potete visionare in calce a questa news, la software house ha presentato l'ultima new entry prevista per il variopinto universo di Fortnite: Battaglia Reale.

Dopo aver accolto Scarlet Witch in occasione del debutto in sala di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l'immaginario di Fornite: Battaglia Reale accoglie infatti nel negozio in-game anche RoboCop. Sin da ora, i giocatori interessati possono dunque acquistare la speciale skin dedicata all'icona cinematografica. Nel vestire le sembianze di RoboCop, i giocatori di Fortnite potranno contare anche sul dorso decorativo Gamba di ED-209. Allo stesso tempo, lo store offrirà separatamente la gamba di ED-209 come piccone. Presente infine all'appello anche una emote mobile a tema, con Mini ED-209.



Nel frattempo, decisamente in anticipo sui tempi, il team di Epic Games ha deciso di presentare alla propria community di appassionati quella che sarà la prima skin di Fortnite: Battaglia Reale a tema Halloween in arrivo nel corso dell'autunno di quest'anno.