Fortnite, non solo Solid Snake: leak rivela la skin di Raiden di Metal Gear Solid

Dalla giornata di oggi, i giocatori di Fortnite hanno ricevuto la nuova skin di Solid Snake, storico volto della saga stealth di Metal Gear Solid. Sembra tuttavia che ci siano delle sorprese nel bundle ispirato ai personaggi della serie ideata da Hideo Kojima.

La sezione dedicata a Metal Gear Solid del Battle Pass è ora sbloccata e potete già iniziare a farvi strada per ottenere la skin Solid Snake e tutti gli altri cosmetici a tema, ma vi sorprenderete nello scoprire che lo storico protagonista non è l'unico volto del franchise a debuttare nel Battle Royale di Epic Games.

Come parte di un prossimo pacchetto che verrà in seguito inerito nella serie Gaming Icon, troverete una nuova skin dedicata a Raiden, il protagonista principale di Metal Gear Solid 2, nonché dello spin-off hack-and-slash Metal Gear Rising: Revengeance. Come rivela il leaker iFireMonkey, questa presenta sia una variante mascherata che a volto scoperto, e non manca nemmeno la sua iconica lama ad alta frequenza in grado di fare a pezzettini anche l'acciacio più resistente.

Quella di Raiden andrà ad affiancare le numerosissime skin già presenti in Fortnite, che sin dal lancio del gioco hanno raggiunto un numero davvero impressionante. A questo punto non rimane che attendere un annuncio ufficiale da parte di Epic Games.