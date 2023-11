Fortnite a tutta nostalgia con la mappa del Capitolo 1: quanto dura la Stagione OG?

Chi ci segue saprà già che Fortnite è tornato al Chapter 1: con l'avvenuta partenza della nuova Stagione che segna l'arrivo della prima, indimenticabile mappa del battle royale gratuito di Epic, in tanti si chiedono fino a quando sarà possibile fare un tuffo nella nostalgia e divertirsi sull'isola della Season OG.

Il grande interesse suscitato dalla 'ripartenza' dello sparatutto free-to-play è testimoniato dal nuovo record di utenti connessi a Fortnite per l'inizio della Stagione OG. Come per ogni altra fase ingame di Fortnite, anche la Stagione che riporta il battle royale ai suoi gloriosi esordi del 2018 è destinata a concludersi tra qualche settimana per dare spazio ai contenuti inediti delle prossime fasi stagionali.

Nonostante l'incredibile entusiasmo generato dal 'ritorno in grande stile' dell'isola che ha fatto da sfondo alle primissime battaglie multiplayer di Fortnite, Epic Games non intende adagiarsi sugli allori e sta già pianificando i prossimi contenuti e le sorprese destinate a stravolgere l'esperienza interattiva degli appassionati dello sparatutto gratuito.

Seguendo le indicazioni offerte dal Pass Battaglia della Stagione OG di Fortnite, l'attuale fase ingame è destinata a concludersi alle ore 03:00 italiane di domenica 3 dicembre. Esatto, avrete un mese di tempo per poter esplorare nuovamente l'ambientazione originaria di Fortnite Battaglia Reale.

Ad ogni modo, da qui alle prossime settimane Epic si premurerà di ampliare il perimetro ludico e contenutistico della Stagione OG con le ricche novità previste dai prossimi aggiornamenti settimanali, ciascuno dei quali introdurrà armi come le doppiette, le trappole congelanti, i fucili di precisione pesanti, i lanciagranate di prossimità o le girosfere, oltre a funzionalità speciali come rischieramento dei deltaplani e la possibilità di utilizzare dispositivi di lancio quadruplo o quad annientatori. Per un approfondimento, qui trovate l'elenco con tutte le armi e le trappole della Stagione OG di Fortnite.