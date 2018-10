Fortnite: il noto streamer Ninja vorrebbe una skin ispirata a lui all'interno del gioco

Ninja è indubbiamente il content creator legato a Fortnite più famoso in assoluto. Può contare su ben 11,5 milioni di follower su Twitch e 18,5 milioni di iscritti su YouTube, ai quali vanno aggiunti i 3,5 milioni di Twitter. Le sue opinioni, come potete facilmente immaginare, hanno quindi una grossa cassa di risonanza... anche quelle più curiose!

Il ventisettenne, che ha dedicato il suo ultimo anno di vita quasi esclusivamente a Fortnite, non critica molto spesso l'operato di Epic Games. Durante una delle sue recenti dirette, tuttavia, ha mostrato tutto il suo disappunto per l'assenza di una skin ispirata a lui all'interno del gioco.

Ninja ha spiegato di non essere realmente arrabbiato, ma ha anche aggiunto in maniera sarcastica: "Sapete, sto trasmettendo questo gioco praticamente da quando è uscito, pubblicizzandolo a miliardi di persone. Già, non merito proprio niente!".

Non sappiamo se Epic Games prenderà mai in considerazione la sua richiesta, che certamente è un po' insolita. Non capita spesso di imbattersi in streamer che vorrebbero vedersi all'interno del loro gioco preferito. È pur vero, tuttavia, che Ninja ha dato tantissimo a Fortnite e ha sicuramente contribuito in maniera decisa alla sua diffusione. Voi cosa ne pensate al riguardo?

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che ieri sono partite le Sfide della Settimana 2 di Fortnite Battaglia Reale. Completandole tutte quante, completerete il secondo step della sfida Battuta di Caccia.