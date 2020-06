Fortnite Notte Cinema: come vedere Inception gratis il 26 giugno

Dopo il grande successo del trailer di Tenet, Epic Games ha annunciato che il 26 giugno trasmetterà un film di Christopher Nolan su Fortnite, come primo appuntamento della serie Notte Cinema. Ma come fare per vedere la pellicola? Ecco tutti i dettagli.

Sono tre i film di Nolan scelti per questo evento, ovvero Inception, Batman Begins e The Prestige, ognuno proiettato in differenti paesi a causa dei problemi con i diritti di licenza e distribuzione. Noi italiani potremo vedere Inception nella giornata di venerdì 26 giugno, il primo spettacolo è previsto alle 11:00 del mattino mentre l'unica replica verrà trasmessa la sera alle 23:00.

Epic fa sapere che "tutti i film saranno sottotitolati. E non dimenticare che, esattamente come al cinema, durante la visione sarà vietato registrare o trasmettere la pellicola. Perciò assicurati che tutti i tuoi amici assistano alla diretta! Eventuali violazioni saranno sanzionate in base a quanto stabilito dalle leggi antipirateria."

Per assistere alla proiezione vi basterà entrare in gioco e accedere al Party Reale, fatto questo andate verso il grande schermo dell'isola e... buona visione! In calce trovate una mappa con in evidenza la zona da raggiungere, naturalmente durante la proiezione non sarà possibile colpire gli altri spettatori o utilizzare armi di alcun tipo.