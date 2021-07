Fortnite: la Notte dei Corti torna con l'esclusiva skin Gildedguy

Epic Games ha pubblicato sul sito ufficiale di Fortnite Capitolo 2 tutte le informazioni relative al ritorno della Notte dei Corti, la quale proporrà non solo un cortometraggio inedito ma anche una skin ispirata al protagonista del filmato mostrato.

L'evento, che si terrà nella modalità Party Royale e durante il quale verrà trasmessa la prima di "Gildedguy Gets Up!", avrà inizio il prossimo venerdì 23 luglio 2021 alle ore 20:00 del fuso orario italiano. Il cortometraggio ha una durata di circa 40 minuti e chiunque non dovesse riuscire ad assistere alla prima messa in onda potrà recuperarne una di quelle successive, dal momento che fino alle ore 20:00 del 25 luglio 2021 il video continuerà ad essere trasmesso ininterrottamente sugli schermi della piccola isola. Epic Games ha inoltre confermato che gli streamer non potranno trasmettere il corto sulle varie piattaforme pena il rischio di un ban per violazione di copyright.

Nel caso in cui dovesse piacervi particolarmente il cortometraggio, sappiate che il 23 luglio alle ore 2:00 italiane arriverà nel negozio oggetti la skin Gildedguy con il set composto dal dorso decorativo "Mantello frusciante" e dallo strumento da raccolta "Spaccapacchetto stellare".

In attesa di poter assistere allo spettacolo, vi ricordiamo che sul negozio di Fortnite trovate emote e skin gratis per l'evento Arcobaleno Reale. Avete già letto la nostra guida con i consigli su come impostare gli Slot Oggetti Preferiti nello zaino in Fortnite?