Fortnite novità: l'aggiornamento 12.21 introduce nuove skin oro e corregge vari bug

Fortnite si aggiorna oggi alla versione 12.21, un minor update che porta in dote alcune interessanti novità come le nuove skin in oro e la correzione di vari bug e problemi tecnici.

L'aggiornamento 12.21 di Fortnite è disponibile ora su PC, Mac OS, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, nel corso della giornata odierna arriverà anche su smartphone iOS e Android. Epic Games ha corretto con questa patch numerosi bug della Stagione 2 relativi principalmente a Battaglia Reale e Rissa a Squadra, non sembrano invece essere stati risolti i problemi ai server di Fortnite, i quali richiederanno ulteriori lavori in questi giorni.

Con la patch 12.21 fanno la loro comparsa anche nuove skin in oro legate ad una serie di sfide aggiuntive, al momento non è chiaro quando questo outfit sarà effettivamente disponibile, con ogni probabilità ne sapremo di più nel corso della settimana. Restiamo in attesa anche di un changelog con le novità per quanto riguarda le modalità Creativa e Salva il Mondo.

C'è grande apprensione per il futuro della Fortnite World Cup 2020, l'evento rischia di saltare a causa dell'emergenza Coronavirus che vieta lo svolgersi di attività che possano radunare tante persone in uno stesso luogo. Epic potrebbe optare per un torneo online? Lo scopriremo nelle prossime settimane.