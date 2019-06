Fortnite: ecco tutte le novità dell'aggiornamento 9.20

Mentre è ufficialmente iniziata la manutenzione su Fortnite, i cui server sono offline nel momento in cui scriviamo, sono state diffuse puntualissime da Epic Games le patch note dell'aggiornamento 9.20 di Fortnite, in arrivo proprio questa mattina. Andiamo a vedere insieme quali sono le novità.

Partiamo come sempre dalla Battaglia Reale, la modalità principale di Fortnite: la novità principale è l'arrivo dell'Inversione Tempesta. Si tratta di un oggetto da lancio che esplode all'impatto e crea una zona vuota di forma sferica: dove la sfera si sovrappone alla tempesta, si crea una zona sicura. Viceversa, dove la sfera si sovrappone a una zona sicura, si crea una tempesta. La durata della zona è di 20 secondi, e il grado dell'oggetto sarà epico.

È cambiata poi la disponibilità di alcune armi, come il fucile di precisione e il pacchetto esplosivo, ora ridotti, ed è stato prolungato del 20% il tempo di surriscaldamento. È stato invece rimosso del tutto il fucile da caccia. È stata poi corretta la solita mole di bug tra cui quella che impediva alle armi di ricaricarsi automaticamente.

Per quanto riguarda la modalità a tempo i forzieri del tesoro contengono ora armi epiche o migliori, e a volte addirittura una Infinity Blade.

Tante piccole migliorie generali riguardano anche l'audio e la versione mobile del gioco, ma la principale è soprattutto la possibilità di annullare un acquisto effettuato per errore, che segue gli stessi requisiti di idoneità delle richieste di reso.

Novità importanti anche per la Modalità Creativa, con l'aggiunta di Trasmettitori e Ricevitori, che permetteranno ad esempio di far calare una barriera quando il giocatore colpisce un bersaglio, ad esempio. Arriva anche un dispositivo che vi permetterà di scatenare una tempesta, mentre per quanto riguarda i prefabbricati e le gallerie, sono in arrivo tanti nuovi oggetti a tema Pueblo, città desertica che si abbina con l'isola Canyon.

In Salva il Mondo invece arriva la nuova missione WarGames chiamata Invasione, in cui dovremo vedercela contro un UFO. Aggiunti inoltre tanti nuovi personaggi: la straniera mitica Azalea Clark, il soldato Rio Extraterrestre, il costruttore ED-EE, il nuovo straniero Cyberclope, il nuovo ninja Ken Intergalattico e Archeolo-Jess.

Tutte le novità nel dettaglio sono consultabili nelle patch note ufficiali diffuse da Epic Games.

Che ne pensate delle nuove aggiunte? Avete già visto i nuovi oggetti nell'aggiornamento del negozio di Fortnite?