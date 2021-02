Fortnite: le novità dell'aggiornamento v15.40, da Hawk Impetuoso a WarGames

Il nuovo aggiornamento v15.40 di Fortnite è ora in fase di rollout su tutte le piattaforme, in attesa del changelog completo Epic Games ha pubblicato le novità di Salva il Mondo che saranno disponibili con il nuovo update a partire da oggi.

A partire dal 22 febbraio alle 01:00 ora italiana sfoderate il vostro fascino con Hawk Impetuoso e l'Arco Canto d'amore. A partire dalla settimana del 27 febbraio, dimostrate il vostro Valore nella serie d'incarichi Salva il mondo per sbloccare il Maggiore Oswald di Casa base. Gli Abietti non avranno speranze!

Hawk Impetuoso sarà disponibile presto nel negozio insieme all'arco Canto D'Amore, inoltre dal 22 febbraio prenderà il via il nuovo evento WarGames Invasione: "Nell'incarico WarGames di questa settimana non ti conviene farti trovare nel mezzo quando il laser si attiva! A partire dal 22 febbraio alle 01:00 ora italiana difendi la tua Casa base dal WarGame Invasione per sbloccare il suo stendardo!"

Il 28 febbraio si uniranno alla battagli anche Val, il Maggiore Oswald e Jonesy Ranger dell'Amor Perduto inoltre debutterà il pacchetto Mina Macchinista con un nuovo eroe e un costume extra, il progetto trappola Zap-O-Max, dorso decorativo Caricatrice Corazzata e le nuove sfide Mina Macchinista. Nelle prossime ore scopriremo anche le novità in programma per Fortnite Battaglia Realle e Modalità Creativa.